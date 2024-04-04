На Ямале состоятся всероссийские соревнования по фигурному катанию

Финал Кубка России по синхронному катанию на коньках и ставшие уже традиционными всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Арктики» состоятся на ледовой арене спортивной школы «Ямал» в Салехарде с 5 по 7 апреля.