На Ямале состоятся всероссийские соревнования по фигурному катанию

Финал Кубка России по синхронному катанию на коньках и ставшие уже традиционными всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Арктики» состоятся на ледовой арене спортивной школы «Ямал» в Салехарде с 5 по 7 апреля.
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