Кто это в валенках и перьях? А, это Настенька Волочкова собственной персоной

Нет, хайп - это не для Насти. Все её достижения - только трудом, настойчивостью и талантом. Всё, что она имеет на сегодняшний день: репутацию, положение в обществе, отношения с близкими людьми, карьеру, личную жизнь, психическое здоровье - всё это труд многолетней Настиной кропотливой работы.