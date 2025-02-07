Первый советский тренер на Западе: пел с Высоцким, взял последнее (полноценное) золото «Динамо» и серебро Евро

Разговор с дочерью и внуком Александра Пономарева. В 1948-м у нас впервые составили список 33 лучших, и торпедовский центрфорвард Александр Пономарев стал на своей позиции номером 1, опередив Григория Федотова.
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