Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Киреев
    Судя по тексту статьи, перечисленные ПЕРСОНЫ - политическая падаль, а стервятники это НАРОД. Оригинальное сравнение!Политическая падаль
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Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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Комментарии
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M
Malina
Список необходимо расширить!!!! Обязательно внести и отца Урганта, который оскорбил всех россиян, и Макаревича и &quot;новоявленного еврея&quot; Чубайса, и такого же придурка Белова- Вайса ( или Вайсмана).... и т.д и т. п!!!!
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1 д.
Елена Черевашенко
Депутаты часто неплохо работают, а правительство саботирует их инициативы
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1 д.

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