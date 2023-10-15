Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

M

Malina

Список необходимо расширить!!!! Обязательно внести и отца Урганта, который оскорбил всех россиян, и Макаревича и "новоявленного еврея" Чубайса, и такого же придурка Белова- Вайса ( или Вайсмана).... и т.д и т. п!!!!