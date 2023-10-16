Обладательница самого большого бюста России Ирен Феррари устроила скандал в детском саду

Как сообщает SHOT, 42-летняя модель и диджей ночного клуба на почве бытовой ссоры с соседкой, устроила запоминающееся шоу в дошкольном учреждении Подмосковья, бегая по участку и размахивая своими сиськами имплантами 10-го размера.