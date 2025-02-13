Трамп указал на большой путь для урегулирования конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп 13 февраля заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был отличным, однако впереди предстоит еще большой путь для урегулирования конфликта на Украине.
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