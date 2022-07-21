Специалисты МТО ЮВО в Армении обеспечат массовую заправку боевой техники в высокогорье

Специалисты МТО ЮВО в Армении обеспечат массовую заправку боевой техники в высокогорье

В новом учебном периоде военнослужащие подразделений МТО ЮВО военной базы Армении отрабатывают широкий спектр специальных задач по обеспечению личного состава продовольствием, вещевым имуществом и прочими видами обеспечения в условиях высокогорья.

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