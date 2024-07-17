Китай направил запрос ВТО 

Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации /ВТО/ с просьбой создать экспертную группу по вопросу субсидий на автотранспортные средства на новых источниках энергии /NEV/ в рамках Закона США о снижении инфляции.
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