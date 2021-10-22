Зачем мы опять «кормим» бывшие республики СССР за свой счёт

Театр абсурдаБизнес и финансыЗачем мы опять «кормим» бывшие республики СССР за свой счёт автор -РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Недавно на глаза попалась статья о резком росте стоимости жизни в Узбекистане.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрДа ладно. Мы же все в достатке. Продукты дешевеют уже который месяц подряд. Цены на промтовары падают, топливо вообще копейки стоит. ЖКХ только нас радует. Леса все восстановили, пожары потушили, с наводнениями покончили раз и навсегда. Для деток больше по TV деньги не собираем на лечение. Каждая семья у нас, как обещал Президент, имеет квартиру по 100 кв. метров, и зарплаты минимальная около 2,5 тыс. $. КОРОЧЕ, МЫ ВСЁ В ШОКОЛАДЕ. ЧЕ БЫ НЕ ПОМОЧЬ БРАТУШКАМ?Комментировать
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