На фоне эмбарго в России упали оптовые цены на бензин

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 2,73% и составила 54 426 рублей за одну тонну.
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