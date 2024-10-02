Дата Lords of the Fallen 2, новая Sniper Ghost Warrior, AC: Shadows поправят, Hi-Fi Rush 2 быть…

Разработку Hi-Fi Rush 2 обещают возобновить; Cathedral Studios представила свежий трейлер хоррор-шутера The Bornless; CI Games планирует выпустить 5 игр, в том числе Lords of the Fallen 2 и новую Sniper Ghost Warrior; Том Хендерсон рассказал о причинах переноса Assassin’s Creed Shadows; Vampire Hunters выйдет из раннего доступа в конце октября; очередным проектом .
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