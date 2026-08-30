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Царьград

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Минобороны РФ подтвердило удары по центру "Пирогово" на Украине

Минобороны РФ подтвердило удары по центру "Пирогово" на Украине

Русские военные нанесли удары по объектам на Украине, включая транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области.

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