Захарова: выступление Путина на ВЭФ затронет самую актуальную повестку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отразит самую актуальную повестку.
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