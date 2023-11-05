Частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.
А судьи кто?
Комментарии
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Горыныч
Этих "судей" вместе с террористом к стенке. Даже лоб зелёнкой не мазать, Солнцепёком сжечь!
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2 д.
Sergey Matsyuk
Этого судью надо прославить. Каждый день на него показывать пальцем. Совесть в этой суке не разбудить, а вот настроение другим мантиям "поднимим".
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2 д.
Евгений Сорокин
Фига! Не достоин. "Буратины" только на СВО.
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1 д.
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