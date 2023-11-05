Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А судьи кто?

А судьи кто?

Частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.

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Комментарии
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Горыныч
Этих &quot;судей&quot; вместе с террористом к стенке. Даже лоб зелёнкой не мазать, Солнцепёком сжечь!
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2 д.
Sergey Matsyuk
Этого судью надо прославить. Каждый день на него показывать пальцем. Совесть в этой суке не разбудить, а вот настроение другим мантиям &quot;поднимим&quot;.
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2 д.
Евгений Сорокин
Фига! Не достоин. &quot;Буратины&quot; только на СВО.
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1 д.

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