А судьи кто?

Этих "судей" вместе с террористом к стенке. Даже лоб зелёнкой не мазать, Солнцепёком сжечь!

Sergey Matsyuk

Этого судью надо прославить. Каждый день на него показывать пальцем. Совесть в этой суке не разбудить, а вот настроение другим мантиям "поднимим".