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Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал администрацию в лице действующего главы государства Джо Байдена и своего соперника на выборах, вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана "Хелен" на фоне многомиллиардной помощи другим странам.

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