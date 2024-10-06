Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал администрацию в лице действующего главы государства Джо Байдена и своего соперника на выборах, вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана "Хелен" на фоне многомиллиардной помощи другим странам.