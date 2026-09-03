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Царьград

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Политолог Букарский: Приднестровье возникло из-за политики Молдовы

Политолог Букарский: Приднестровье возникло из-за политики Молдовы

Появление Приднестровья стало следствием общественно-политических изменений, развернувшихся в Молдове в конце 1980-х годов, а не результатом самостоятельного исторического процесса.

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