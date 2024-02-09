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  • Елена Коваль
    ХорошоЕсли не хотите по...
  • Александр Балушкин
    Одно из самых правдивых изречений, но сегодня нас не поймут, как мы жили и беззаветно дружили помогая друг другу.Здорово сказано!
  • ММ
    Сомневаюсь, что у вашей коровы была такая же талия и попа!Многие путают умс...

Пройдут года, поймет любой... И это не изменится... Чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится...

Пройдут года, поймет любой... И это не изменится... Чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится...

Встречаются двое американцев на Манхэтэне:Один другому:- Джон, а ты слышал как русские кнопку START называют???- Как???- П-у-у-у-у-у-с-к!!! :)) Слушайте, а ведь сын маминой подруги, который хорошо учится и ведет себя прилично, потом вырастает в мужа подруги жены, который покупает ей шубу и возит каждый год на море.

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