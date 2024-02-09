Пройдут года, поймет любой... И это не изменится... Чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится...

Встречаются двое американцев на Манхэтэне:Один другому:- Джон, а ты слышал как русские кнопку START называют???- Как???- П-у-у-у-у-у-с-к!!! :)) Слушайте, а ведь сын маминой подруги, который хорошо учится и ведет себя прилично, потом вырастает в мужа подруги жены, который покупает ей шубу и возит каждый год на море.