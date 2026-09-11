БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арест «Профессора Молчанова»: Норвегия напрашивается на жёсткий ответ

Арест «Профессора Молчанова»: Норвегия напрашивается на жёсткий ответ

  Арест норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген являет собой акт грубейшего нарушения международного права.

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