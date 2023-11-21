Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война

30-тысячное палестинское ополчение растворилось в подземных коммуникациях Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Командование ЦАХАЛ принимает решение: штурмовать или нет крупнейшую в Секторе Газа больницу Дар Аль-Шифа, которую израильская военная разведка считает ключевым командным центром ХАМАС.
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