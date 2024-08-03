🚔О состоянии аварийности за 2 августа 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 679 нарушений ПДД, задержаны 16 нетрезвых водителей В Новониколаевском районе 04-15 час.
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🚔О состоянии аварийности за 2 августа 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 679 нарушений ПДД, задержаны 16 нетрезвых водителей В Новониколаевском районе 04-15 час.