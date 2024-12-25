На месте происшествия в ТЦ работают следователи

Там, по предварительным данным, случился хлопок газовоздушной смеси. «После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших», - добавили в СК.