На месте происшествия в ТЦ работают следователи

Там, по предварительным данным, случился хлопок газовоздушной смеси. «После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших», - добавили в СК.
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