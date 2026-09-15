Российские операторы дронов громят тяжелые октокоптеры ВСУ в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» непрерывно осуществляют контроль правобережной части Днепра и прилегающих островных зон на Каховском направлении в Херсонской области.