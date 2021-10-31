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1-й номер драфта Кейд Каннингем в дебютном матче в НБА набрал 2 очка и 2 передачи

Разыгрывающий Кейд Каннингем («Детройт») провел первый матч в профессиональной карьере. За 19 минут игрового времени 1-й номер драфта НБА-2021 записал на свой счет 2 очка, 2 передачи, 7 подборов и 1 блок-шот, смазав все пять попыток из-за дуги.

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