1-й номер драфта Кейд Каннингем в дебютном матче в НБА набрал 2 очка и 2 передачи

Разыгрывающий Кейд Каннингем («Детройт») провел первый матч в профессиональной карьере. За 19 минут игрового времени 1-й номер драфта НБА-2021 записал на свой счет 2 очка, 2 передачи, 7 подборов и 1 блок-шот, смазав все пять попыток из-за дуги.