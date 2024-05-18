Ferrari 458 Pista оказался в воде после небольшой аварии

В последнее время утопили слишком много суперкаров. Мы писали как минимум о двух Porsche 911, которые решили искупаться, а теперь в их клуб добавился Ferrari 488 Pista, оказавшийся в швейцарской реке из-за небольшого столкновения с другим автомобилем.
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