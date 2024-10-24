В Коркино жестоко убили женщину-таксиста

В Коркино убили женщину-таксиста. Тело обнаружили накануне вечером на улице Ватутина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллеги погибшей утверждают, что последний вызов она получила на адрес, где живут цыгане.
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