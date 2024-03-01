Симптомы распада США

АндрейБорков

До развала США еще далеко, но не все потеряно. Необходимо помочь американским товарищам в этом нужном, но очень не легком деле! А кто кроме нас может им в этом помочь? Разве что китайские товарищи. Есть смысл пообщаться с китайскими товарищами и совместными усилиями помочь американским товарищам в их нелегком, но очень нужном деле - развале США.