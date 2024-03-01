Во-первых, это красивоНачнём, пожалуй, с самого яркого. Оба кандидата – и бывший президент Трамп, и действующий президент Байден – приехали в Техас.
Симптомы распада США
Комментарии
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АндрейБорков
До развала США еще далеко, но не все потеряно. Необходимо помочь американским товарищам в этом нужном, но очень не легком деле! А кто кроме нас может им в этом помочь? Разве что китайские товарищи. Есть смысл пообщаться с китайскими товарищами и совместными усилиями помочь американским товарищам в их нелегком, но очень нужном деле - развале США.
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