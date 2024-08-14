Генерал Кириллов: ВСУ применили под Курском боеприпасы, характерные для США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что боеприпасы, использованные украинскими военными при обстреле бригады "Россет" в Курской области, имеют характеристики, характерные для оружия США и Германии.