Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что боеприпасы, использованные украинскими военными при обстреле бригады "Россет" в Курской области, имеют характеристики, характерные для оружия США и Германии.
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