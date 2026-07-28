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«Броуки» сыграют против «БоМиКа», 2Drots встретятся с «Орлом» в 1-м раунде Кубка России

1-й раунд Фонбет Кубка России 28 июля, вторник «БоМиК» – «Фанком БроукБойз», начало в 15:00 Матч пройдет в Казани на стадионе «Трудовые резервы».

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