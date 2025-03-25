НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

С начала года только одна калужская студентка получила 100 тысяч за беременность

С начала года только одна калужская студентка получила 100 тысяч за беременность

Всего же по нацпроекту «Семья» в зимние месяцы 2025 года различные выплаты получили в регионе почти 5 тысяч семей В 2025 году в Калужской области 370 семей получили маткапитал за второго ребёнка, 360 — за третьего и последующих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх