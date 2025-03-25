С начала года только одна калужская студентка получила 100 тысяч за беременность

Всего же по нацпроекту «Семья» в зимние месяцы 2025 года различные выплаты получили в регионе почти 5 тысяч семей В 2025 году в Калужской области 370 семей получили маткапитал за второго ребёнка, 360 — за третьего и последующих.
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