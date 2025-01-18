Ночью и утром 18 января ВС РФ нанесли очередной мощный комбинированный удар по важным объектам на территории Украины.
ВС РФ поразили в Киеве метрополитен, а в Запорожье «Мотор Сич»
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ШКИПЕР
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18 час.
Владимир Елкин
Бить...бить и бить! И беречь наших пацанов в российской военной форме!
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17 час.
Людмила Лиханова
Работайте, братья ! Уничтожайте фашистскую нечисть. Пусть НИГДЕ не чувствуют себя спокойно. НИ ШАГУ НАЗАД ! ТОЛЬКО ВПЕРЕД ! И никаких переговоров, только ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !
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16 час.
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