ВС РФ поразили в Киеве метрополитен, а в Запорожье «Мотор Сич»

Бить...бить и бить! И беречь наших пацанов в российской военной форме!

Людмила Лиханова

Работайте, братья ! Уничтожайте фашистскую нечисть. Пусть НИГДЕ не чувствуют себя спокойно. НИ ШАГУ НАЗАД ! ТОЛЬКО ВПЕРЕД ! И никаких переговоров, только ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !