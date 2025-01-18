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Несекретные материалы

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ВС РФ поразили в Киеве метрополитен, а в Запорожье «Мотор Сич»

ВС РФ поразили в Киеве метрополитен, а в Запорожье «Мотор Сич»

Ночью и утром 18 января ВС РФ нанесли очередной мощный комбинированный удар по важным объектам на территории Украины.

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