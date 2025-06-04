Крупнейшая железнодорожная катастрофа унесла жизни сотен сибиряков: как это было

4 июня 1989 года на Транссибирской магистрали произошел взрыв газа, унесший жизни около 600 человек. Трагедия произошла под Уфой, но среди жертв было множество сибиряков – пассажиров встречных поездов Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск.
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