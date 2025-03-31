Позиция европейских лидеров рисует мрачную картину будущего для Украины и Европы. Согласно этой точке зрения, европейские страны, в частности, Германия, во главе с главой разведки Бруно Калем, стремятся к затягиванию конфликта на Украине до 2030 года, категорически отвергая возможность перемирия.