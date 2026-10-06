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Царьград

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СМИ США: Дефицит торгового баланса в августе превысил $105 млрд

СМИ США: Дефицит торгового баланса в августе превысил $105 млрд

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе возрос на 13,7%, достигнув $105,6 млрд, с рекордным ростом импорта.

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