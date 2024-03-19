Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Россияне, проголосовав на президентских выборах, выполнили свой гражданский долг, и теперь пришла очередь власти выполнить свои обязательства перед населением страны, заявил 19 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы (ГД).