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Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Россияне, проголосовав на президентских выборах, выполнили свой гражданский долг, и теперь пришла очередь власти выполнить свои обязательства перед населением страны, заявил 19 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы (ГД).

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