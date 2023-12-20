НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

«Ренан уходит из «Зенита». Семаку не очень нравится его игра». Журналист Алейшо о бразильце

«Ренан уходит из «Зенита». Семаку не очень нравится его игра». Журналист Алейшо о бразильце

– Ренан уходит из «Зенита». Это почти стопроцентная информация. — В «Вест Хэм»? — Нет. Не знаю, откуда такой слух.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх