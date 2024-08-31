РИАН: Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Хамидов имеет гражданство РФ

Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», прибыл в Россию из Таджикистана вместе с родителями 12 лет назад и имеет российское гражданство, сообщил РИА Новости его дядя, брат отца.