В Москве после реставрации открылась уникальная церковь из списка ЮНЕСКО

Церковь Вознесения Господня в Коломенском - один из первых каменных шатровых храмов на Руси, известный памятник русского зодчества, построенный в 1532 году и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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