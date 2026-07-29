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В Москве после реставрации открылась уникальная церковь из списка ЮНЕСКО

В Москве после реставрации открылась уникальная церковь из списка ЮНЕСКО

Церковь Вознесения Господня в Коломенском - один из первых каменных шатровых храмов на Руси, известный памятник русского зодчества, построенный в 1532 году и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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