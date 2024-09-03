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Йохауг и Хауке поучаствуют в антидопинговой кампании перед ЧМ-2025. Лыжники ранее отбывали дисквалификации за нарушения

Как пишет Langrenn, норвежка и австриец с помощью лекций и видеороликов помогут привлечь внимание к проблеме запрещенных препаратов.

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