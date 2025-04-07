Эксперт по ЖКХ Бондарь: россияне могут сменить плохо работающую УК

Общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания обязана обеспечивать порядок и надлежащее содержание многоквартирного дома, а также помогать жильцам в решении коммунальных вопросов.
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