Посол Чжан Ханьхуэй: США являются самой большой «хакерской» империей в мире

Соединенные Штаты являются самой большой «хакерской» империей в мире и главным виновником кибератак. Соответствующее заявление сделал посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, информирует РИА Новости.
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