“When Republicans passed their mega tax-cut bill more than a year ago, they timed most of its more than $1 trillion in health care cuts to kick in after the midterm elections, perhaps staving off possible electoral impacts,” the Washington Sun reports.
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