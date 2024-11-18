В Твери школьникам и студентам рассказали, как защитить себя в интернете

В тверском ДК «Пролетарка» прошел семинар по правилам безопасности в сети интернет. В нем приняли участие больше 250 старшеклассников и студентов колледжей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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