Перед взрывами в Киеве даже не успели объявить тревогу Жители украинской столицы услышали, как взорвался склад в районе метро «Васильковская».
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Перед взрывами в Киеве даже не успели объявить тревогу Жители украинской столицы услышали, как взорвался склад в районе метро «Васильковская».
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