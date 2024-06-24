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Несекретные материалы

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Теракты в Махачкале и Дербенте - почему дагестанские «бойцы» ММА как воды в рот набрали

Теракты в Махачкале и Дербенте - почему дагестанские «бойцы» ММА как воды в рот набрали

Вчера был теракт в Дагестане и всегда интересно посмотреть на реакцию медийных личностей, особенно если это их родной город! Например Хабиба Нурмагомедов о произошедшем на данный момент ни словом не сообщил в своих соцсетях.

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Комментарии
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В
Владимир
Потому что они сами такие же бандиты?
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14 час.
Владимир Погодин
Да потому,скажет  что не так ,прилетит по башке! Короче ссуны!&quot;
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13 час.

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