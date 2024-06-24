Теракты в Махачкале и Дербенте - почему дагестанские «бойцы» ММА как воды в рот набрали

Вчера был теракт в Дагестане и всегда интересно посмотреть на реакцию медийных личностей, особенно если это их родной город! Например Хабиба Нурмагомедов о произошедшем на данный момент ни словом не сообщил в своих соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии