БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Акции протеста во Франции, которые в прошедшие выходные переросли в беспорядки, ослабили позиции президента страны Эмманюэля Макрона в Европейском совете.
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