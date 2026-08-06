В Калуге 12-летнего велосипедиста сбила машина

В Калуге произошло ДТП с участием ребёнка, рассказали сегодня в полиции. 5 августа около 17 часов в районе дома №19 по улице Одоевское шоссе 32-летний водитель автомобиля Lada сбил 12-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении вдоль края проезжей части.