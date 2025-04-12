Свой вариант раздела Украины предложил спецпосланник главы США Кит Келлог

Британские и французские войска в роли «сил сдерживания» должны взять под свой контроль западную часть Украины, Россия же должна контролировать только ее восток, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, пишет 11 апреля британская газета The Times.
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