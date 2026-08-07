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Financial Times: ЕС не примет Украину к себе из-за проблем с коррупцией

Financial Times: ЕС не примет Украину к себе из-за проблем с коррупцией

ЕС не примет Украину к себе из-за проблем с коррупцией, сообщает Financial Times. Европейские чиновники считают вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе маловероятным из-за масштабных проблем с коррупцией, независимостью судебной системы и соблюдением фундаментальных принципов ЕС.

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