Financial Times: ЕС не примет Украину к себе из-за проблем с коррупцией

ЕС не примет Украину к себе из-за проблем с коррупцией, сообщает Financial Times. Европейские чиновники считают вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе маловероятным из-за масштабных проблем с коррупцией, независимостью судебной системы и соблюдением фундаментальных принципов ЕС.