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Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 27.06.2024 г.

Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 27.06.2024 г.

Карта СВО сегодня, сегодня 27.06.24 г. Интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО на Украине сегодня, Украина последние новости сегодня 27 июня 2024 г.

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