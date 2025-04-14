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Бастрыкин взял на контроль нападение собак на девочку в Новосибирской области

Бастрыкин взял на контроль нападение собак на девочку в Новосибирской области

Собаки набросились на ребёнка на территории Татарского района.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнюю девочку в городе Татарске Новосибирской области.

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